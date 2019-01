Somos Pinto

Noutro país civilizado, o cibercrime é severamente punido. Em Portugal, o sabão azul e branco conseguiu transformar um pirata informático num herói, uma mistura de Assange com Snowden, um Robin dos Bosques com um Zé do Telhado. Não consta que o hacker caridoso roubasse aos ricos para dar aos pobres, sabe-se que fez da extorsão a organizações desportivas e da chantagem a instituições financeiras o seu modo de vida.

"Somos Pinto", berram os fanáticos da bola, sem quererem saber se o produto do roubo é real, manipulado ou publicado fora do contexto, sem terem a curiosidade de ver o striptease da correspondência privada dos seus clubes para estarem todos em pé de igualdade. Chegam ao ponto de dizer que o justiceiro do teclado "prestou serviço à comunidade", por isso, já estou como o Camilo de Oliveira, "este país perdeu o tino, este país é um colosso, está tudo grosso".

Emanuel Caetano, Ermesinde

Nova crise financeira, precisa-se

Os arautos da finança internacional não se cansam de nos anunciar que estamos a aproximar-nos rapidamente de uma nova crise. A mais recente que tivemos, há perto de uma década, demorou cerca de oitenta anos a manifestar-se com magnitude semelhante à anterior, com uma Guerra Mundial e a ida à Lua pelo meio.

Presume-se que haja interessados em que o ritmo dessas ocorrências se acelere, encurtando os períodos de “pousio”, porque, como facilmente se verifica, as crises são “sopa no mel” dos (muito) ricos. Diz-nos a Oxfam que, no mundo, 26 pessoas detêm tanta riqueza como a metade mais pobre do planeta, isto é, 3800 milhões de almas.

Só em França, um país desenvolvido e rico, sem turbas terceiro-mundistas a distorcer as estatísticas, existem seis pessoas que possuem tanto como 30% da população e, desde 2008, o número de bilionários cresceu quatro vezes. Adivinho que circulem por aí alguns aspirantes a multimilionários que rezam todos os dias para que venha a próxima crise. E depressa, que tempo é dinheiro.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

O novo paradigma das greves

Até há pouco tempo havia dois partidos - PSD e CDS - que abominavam as greves. De cada vez que havia uma logo chovia um coro de críticas sobre os sindicalistas que, segundo eles, eram afectos ao PCP e o que se pretendia era desestabilizar o regime democrático.

Agora surgem na cena das greves enfermeiros, médicos, juízes, etc. e os mesmos partidos já não dizem cobras e lagartos sobre as greves. Será porque se converteram ou contam com as greves para apear o governo...?

Quintino Silva, Paredes de Coura

