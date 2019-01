Trump diz a Pelosi que vai discursar no Congresso... mas não se percebe como

Donald Trump enviou esta quarta-feira uma carta à presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, garantindo-lhe que irá fazer o discurso do Estado da União no Capitólio, em Washington, na próxima semana, apesar de ela lhe ter pedido que o adiasse, por não haver condições para o fazer devido ao shutdown.

Pelosi argumentou que não existiriam condições de segurança para que o Presidente dos Estados Unidos discursasse perante as duas câmaras do Congresso, devido ao encerramento parcial dos serviços do Governo federal – que é já o mais longo de sempre. Em causa está a exigência de Donald Trump de financiamento para iniciar o projecto de construção de um muro ao longo da fronteira com o México, com o qual espera travar a imigração ilegal – algo recusado terminantemente pelo Partido Democrata.

Trump, na carta enviada esta quarta-feira a Pelosi, renega os argumentos de líder democrata, diz o Washington Post. “Seria tão triste para o nosso país que o discurso do Estado da União não fosse feito no momento certo, e muito importante, no local certo””, afirma o Presidente.

Mas Trump não torna claro como pretende fazer o discurso sem ter a aprovação de Pelosi a 29 de Janeiro – a data que ela inicialmente tinha marcado -, uma vez que a Câmara dos Representantes e o Senado têm ambas de aprovar uma resolução para realizar uma sessão conjunta, para ouvir o Presidente discursar. E a Câmara tem maioria democrata.

