"Engenharia humanitária". Mineiros preparados para entrar no túnel e resgatar Julen

Os trabalhos para resgatar Julen, o menino de dois anos que caiu num poço em Málaga (Espanha), estarão na recta final e os mineiros estão prontos para entrar no túnel a qualquer momento.

Nesta terça-feira, dificuldades técnicas atrasaram as operações de salvamento. Os tubos que revestem o túnel vertical ficaram presos ao atingir os 40 metros de profundidade (devido à irregularidade das paredes e dureza da rochas), pelo que a equipa foi obrigada a perfurar novamente o túnel de forma a alargá-lo para que, posteriormente, a estrutura metálica com os mineiros consiga passar.

Na madrugada desta quarta-feira (cerca das 5h de Lisboa), a equipa terminou de perfurar novamente o túnel vertical e está agora a concluir o seu entubamento, avança o El País.

Foto As operações de resgate prosseguem em Totalán (Málaga) para salvar o menino que caiu a um poço Jon Nazca/REUTERS

Segundo o mesmo jornal, os mineiros da Brigada de Salvação, vinda das Astúrias, estão preparados para avançar a qualquer momento. Nesta fase final do resgate, os mineiros irão descer o túnel através de uma estrutura metálica (com 1,05 metros de diâmetro, 2,5 metros de altura e cerca de 300 quilos) e escavar, de forma manual, uma galeria horizontal de quatro metros para chegar ao poço.

A escavação da galeria horizontal deverá demorar, no máximo, 24 horas segundo Ángel García Vidal, coordenador das operações de resgate, que classificou os trabalhos como uma "obra de engenharia humanitária". A equipa de oito mineiros irá escavar os quatro metros restantes por turnos (de entre uma a duas horas) com recurso a equipamentos como pás e martelos pneumáticos.

As condições no terreno têm vindo a atrasar as operações de resgate, que duram há dez dias. Inicialmente, esperava-se que a perfuração do túnel vertical (com 60 metros de profundidade) ficasse concluída na manhã de segunda-feira, tendo sido necessário canalizar o túnel para evitar que o terreno ceda e para que os mineiros consigam lá chegar.

Nesta terça-feira, um juiz de instrução de Málaga abriu uma investigação para averiguar as circunstâncias exactas em que Julen caiu no poço.

O menino de dois anos foi dado como desaparecido a 13 de Janeiro, depois de cair num poço na montanha de Totalán. Posteriores análises de ADN a cabelo encontrado no poço confirmaram que Julen está mesmo preso naquele local.

