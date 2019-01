Póvoa de Varzim investe dois milhões de euros na reabilitação do centro histórico

O centro histórico da Póvoa de Varzim vai ser alvo de uma reabilitação urbanística, num investimento de dois milhões de euros, que, segundo o presidente da câmara local, "vai mudar a forma com os poveiros conhecem a área".

As intervenções, suportadas por fundos comunitários, vão abranger todos os arruamentos do bairro da Matriz, um dos mais antigos da localidade, devendo começar antes do verão deste ano e prolongar-se por 18 meses.

"Mudará, substancialmente, a forma como os poveiros conhecem o bairro mais histórico da cidade", afirmou o presidente da câmara, Aires Pereira, apontando que a medida "vai traduzir-se numa grande diferença na qualidade de vidas das pessoas que moram naquela zona".

Além das intervenções nos arruamentos, que segundo Aires Pereira vão "praticamente eliminar o tráfego automóvel e implementar uma forte presença pedonal", haverá, também, benefícios para que os proprietários dos imóveis na zona possam proceder à requalificação dos mesmos.

"Não faz sentido fazer uma intervenção no espaço público e não haver recuperação dos imóveis confrontantes. Por isso, iremos promover uma sessão pública para esclarecer os proprietários dos financiamos favoráveis que podem ter acesso para obras no exterior e interior dos edifícios, e, também, das isenções fiscais e reduções no IMI de que podem beneficiar", vincou o autarca.

Aires Pereira acrescentou que "esta intervenção pretende valorizar um centro histórico de excelência", mas, também, "atrair mais pessoas para morar na zona da Matriz".

"O mercado de arrendamento está muito vivo, e esta também é uma oportunidade de investimento para os privados, para que se crie condições para termos gente a morar no nosso centro histórico", vincou o edil poveiro.

