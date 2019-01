Ilha: um Porto em extinção nas pequenas casas onde ainda é bom morar

Quando o desafio surgiu, Paulo Pimenta não hesitou um segundo. A Rede Inducar tinha em mãos um projecto sobre as ilhas do Porto, minúsculas casas operárias do século XIX, construídas atrás das fachadas de moradias burguesas e resistentes na cidade até hoje. E o fotojornalista do PÚBLICO, habituado a fazer reportagem nesses locais, sabia da importância desse desígnio. “Era preciso registar esses espaços que, por várias razões, estão a desaparecer”, diz. Durante três anos, assim o fez. Durante três anos, alargou a sua visão dessa realidade na freguesia do Bonfim, nas zonas de São Victor, Lomba e Póvoa.

“Aprendi muito mais sobre o que é viver numa ilha. Sobre casa, vizinhança, trocas, solidariedade, a importância do espaço, do enraizamento, da família.” Depois de uma exposição no Porto, o trabalho chega à Ordem dos Arquitectos de Lisboa (Tv. Carvalho, 23). A inauguração, esta quarta-feira às 19h, conta com a presença do autor e a mostra permanece na capital até ao dia 13 de Fevereiro.

Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Fotogaleria Paulo Pimenta

PUB

O projecto, financiado pelo programa Partis da Fundação Calouste Gulbenkian, tinha uma componente de teatro comunitário (desenvolvido pela associação cultural e social PELE) e abraçava a fotografia não só como uma arma de memória mas também de intervenção. Em parceria com as crianças e idosos da associação O Meu Lugar no Mundo e do Centro Social Senhor do Bonfim, juntaram-se às imagens de Paulo Pimenta as amadoras de quem vive nas ilhas.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O desafio era pô-los a reflectir sobre os seus percursos na cidade, os locais aonde nunca tinham ido, os sonhos por realizar. Com frames e pequenos textos. Alguns deles, recorda Paulo Pimenta, nunca tinham fotografado. De alguns deles, vieram ponderações com forte simbolismo. Como a de um senhor de 78 anos que foi fotografar a praia aonde, na juventude, ia com a mulher e os filhos. Ou a de uma menina de sete anos que fez uma fotografia “muito conceptual”, de um muro com plantas. “Era a imagem que tinha sempre que saía de casa.”

Os exercícios (cada um podia fazer apenas cinco “disparos”) foram sempre realizados com máquinas fotográficas analógicas, instrumento que obrigava ao pensamento e contrariava o “acto fotográfico como é visto hoje: instantâneo, sem pensamento, sem criação de memória.”

Ao acompanhar a realidade da sua cidade — com as ordens de despejo a crescer, algumas ilhas a serem transformadas em alojamento local ou senhorios a subir rendas de forma incontrolável, forçando a saída dos inquilinos — o fotojornalista viu neste projecto um lado ainda mais revelador. É preciso “respeitar” os moradores das ilhas, pede. Renovar o olhar digno sobre essas pequenas habitações. Porque a ilha é um “prédio deitado”, como lhes chamou, a dada altura, um dos moradores. Um lugar que é casa.

PUB

PUB