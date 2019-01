Eletricidade vai chegar a mais 25 casas e explorações agrícolas isoladas de Serpa

A electricidade vai chegar a mais 25 casas e explorações agrícolas isoladas da Serra de Serpa, no Alentejo, graças a um investimento de 554 mil euros, disse o presidente do município à agência Lusa esta quarta-feira.

Trata-se de mais uma fase do projecto de electrificação rural da serra e vai "beneficiar 25 casas e explorações agrícolas isoladas que não dispõem de electricidade", referiu Tomé Pires, presidente da Câmara de Serpa, no distrito de Beja.

Segundo o autarca, o investimento, que resulta de uma parceria entre a empresa EDP Distribuição, o município e os beneficiários, é "importante", porque vai "melhorar as condições de vida e trabalho" e permitir fixar pessoas na Serra de Serpa e "aumentar o potencial" da zona para actividades económicas.

Graças à parceria, o investimento vai ser financiado em 85% (471 mil euros) pela EDP Distribuição, a responsável pela instalação das infra-estruturas eléctricas, sendo os restantes 15% (83 mil euros) financiados pelo município e pelos beneficiários.

A Câmara de Serpa já aprovou a proposta de protocolo de cooperação que vai assinar com a EDP Distribuição para concretização do investimento, indicou o autarca.

O município também vai assinar um protocolo com a Associação de Moradores da Neta e do Pulo do Lobo, que representa os beneficiários, relativo à forma como vão financiar os respectivos 15% do investimento.

Segundo Tomé Pires, os trabalhos da nova fase de electrificação rural da Serra de Serpa deverão arrancar "ainda durante este ano" e terminar "em 2020".

O projecto de electrificação começou em 2012 e as fases anteriores, que foram desenvolvidas pela EDP Distribuição e financiadas por fundos comunitários e pela empresa, permitiram levar electricidade a mais de 200 casas e explorações agrícolas, lembrou o autarca.

A nova fase do projecto é "um objectivo" da Câmara de Serpa, que teve de encontrar uma solução para assegurar o financiamento necessário para a executar, ou seja, a parceria entre a EDP Distribuição, o município e os beneficiários, já que o actual quadro de fundos comunitários não inclui financiamento para electrificações rurais.

A electrificação da serra "é sinónimo de desenvolvimento do concelho", frisou o autarca, lembrando que o município tem vindo a melhorar os acessos à zona, com o asfaltamento da Estrada Municipal 514, entre Serpa e Cabeceiras de Vale Queimado, e a construção da Estrada Municipal 520, entre Serpa e a localidade espanhola de Paymogo.

