Sevilha ganha vantagem para Camp Nou

O Sevilha bateu esta quarta-feira o Barcelona, por 2-0, em partida da primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Rei, conseguindo uma vantagem importante para o jogo de Camp Nou, no próximo dia 30.

Os catalães estrearam o internacional ganês Kevin-Prince Boateng (ex-Sassuolo) a titular num "onze" sem Messi e com o português Nélson Semedo, mas acabaram por ser surpreendidos por Pablo Sarabia (58’), com a equipa da Andaluzia a fixar o resultado final, já com André Silva em campo, na sequência de um golo de Ben Yedder (76’).

PUB

PUB

PUB