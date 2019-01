PSG bate Estrasburgo e segue em frente na Taça de França

O Paris Saint-Germain apurou-se esta quarta-feira para os oitavos-de-final da Taça de França, ao derrotar, no Parque dos Príncipes, o Estrasburgo, igualmente da I Liga gaulesa, por 2-0.

Os campeões de França, que recebiam o actual quinto classificado, adiantaram-se muito cedo, logo aos quatro minutos, com um golo do uruguaio Edinson Cavani. Os parisienses continuaram a pressionar, criando uma torrente de ocasiões perdidas.

Tardou a confirmação, que só aconteceu a dez minutos do fim, através do argentino Angel Di María. Quem fica de fora da prova, com alguma surpresa, é o Saint-Étienne, que segue em quarto no campeonato e foi goleado em casa pelo Dijon (18.º) por 6-3. O médio tunisino do Dijon, Sliti, com um “hat-trick”, foi a figura do jogo. Os outros golos dos visitantes foram do guineense Keita, de Loiodice e do cabo-verdiano Júlio Tavares. Pela equipa “stephanoise” apontaram golos Diony, o esloveno Beric e Monnet-Paquet.

O Caen, também da Ligue 1, goleou fora de casa os amadores do Viry Chatillon, por 6-0, enquanto o Rennes, igualmente do escalão principal, derrotou o St-Pryvé St-Hillare, do quarto escalão, por 2-0. Em jogo entre clubes da segunda divisão, o Orleães superou no prolongamento o Bergerac, por 3-2. Já o Croix Football, do quarto escalão, afastou o Marignane Cignag, do terceiro, nas grandes penalidades.

