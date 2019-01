Manchester City confirmado na final da Taça da Liga

O Manchester City confirmou esta quarta-feira o apuramento para a final da Taça da Liga inglesa, ao vencer por 1-0 na visita a Burton, na segunda mão das meias-finais, depois da goleada aplicada no primeiro jogo (9-0).

Com um “onze” sem vários dos habituais titulares, inclusive o internacional português Bernardo Silva, que nem se sentou no banco de suplentes, o conjunto orientado por Pep Guardiola venceu o encontro graças a três dos consagrados que estiveram em campo: De Bruyne, Mahrez e Aguero.

Aos 26 minutos, o belga De Bruyne desmarcou o argelino Mahrez, que assistiu o avançado internacional argentino Aguero para o único tento da partida, perante o conjunto da League One, terceiro escalão inglês.

Após a goleada aplicada na primeira mão, em Manchester, no início do mês, os detentores do troféu apuraram-se com um agregado de 10-0 para a final, que será disputada no dia 24 de Fevereiro, no Estádio de Wembley, em Londres.

Na outra meia-final, defrontam-se esta quinta-feira (19h45) Chelsea e Tottenham, em Stamford Bridge. Os “spurs” partem em vantagem para a segunda mão, na sequência do sofrido triunfo em casa, por 1-0, com um golo de Harry Kane, que será um dos ausentes na equipa de Mauricio Pochettino, devido a lesão.

