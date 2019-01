Luís Filipe Vieira crítica árbitro do Benfica-FC Porto: “esse homem não pode apitar mais”

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, manifestou-se hoje "severamente preocupado" com a arbitragem portuguesa, revelando que há juízes que estão a ser "ameaçados" e que "ninguém quer apurar a verdade".

“Quando assistimos alguém com câmara de televisão à frente, é arbitro e não consegue distinguir em lance de TV se é fora de jogo ou não... se não consegue destingir, no lance do primeiro golo do FC Porto, se é falta ou não, este homem não pode arbitrar mais", sentenciou.

O dirigente, que falava após a derrota com o FC Porto, por 3-1, em Braga, nas meias-finais da Taça da Liga, manifestou-se cáustico em relação à equipa de arbitragem liderada por Carlos Xistra, bem como com o videoárbitro Fábio Veríssimo.

Vieira aludiu ainda à expulsão de Rui Costa do banco dos "encarnados", quando o administrador já estava a substituir como delegado Tiago Pinto, a cumprir castigo. "Depois assistimos impávidos e serenos ao que é o banco num lado e no outro. Alguém que é expulso, não sei se é castigado ou não. O que é certo é que qualquer pessoa nossa é castigada severamente. Mas vamo-nos distraindo", completou.

O presidente do Benfica disse ainda que já apresentou as suas queixas “cara a cara” ao presidente do conselho de arbitragem, José Gomes. “Eu já fui a um Conselho de Arbitragem e já tive a ousadia de o dizer frontalmente ao seu presidente que a culpa é deles”.

"Basta ver o que se passou com a história dos e-mails para ver que há determinados árbitros que foram praticamente escorraçados, corridos da arbitragem. Nem sabemos porquê. Hoje ele sabe e eu sei que há árbitros que estão condicionados. Foram ameaçados e as suas famílias também. Eles sabem. Não querem descobrir a verdade não sei porquê. Agora alguma coisa se está a passar em todo o lado que é penalizante. Estamos a ficar severamente preocupados", insistiu.

“Ninguém nos vai vergar e hoje ficou aqui demonstrado neste campo que a tal equipa que era para abater levantou-se novamente. Deu show de bola nos primeiros 30 minutos e não virou o resultado por má sorte", disse ainda.

