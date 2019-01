Dinamarca ou França, só uma estará na final do Mundial

A Dinamarca e a Noruega apuraram-se nesta quarta-feira para as meias-finais do Mundial de andebol, com vitórias na última jornada da fase de grupos, e vão defrontar França e Alemanha, respectivamente, no acesso à final da competição. Na prática, este cenário afasta desde já da final uma das selecções favoritas à conquista do título.

Ao baterem a Suécia por 30-26, os dinamarqueses, que com a Alemanha são os anfitriões da prova, seguem para a disputa por medalhas, medindo forças com os campeões em título, a França, que à semelhança dos alemães já estava apurada.

Por seu lado, os noruegueses tinham levado a melhor sobre a Hungria (35-26) para chegar aos oito pontos no grupo 2, menos dois que a Dinamarca, a única selecção que conta por vitórias todos os jogos realizados no torneio, e mais dois que os suecos.

A Suécia vai disputar com a Croácia o quinto e sexto lugar, mas garantiu desde já um posto no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

Para lá chegar, a Espanha precisava que a França derrotasse a Croácia, mas os croatas bateram os franceses por 23-20 e ultrapassaram os espanhóis.

A Espanha termina, assim, em quarto na poule 1, o que dá acesso à disputa do sétimo posto, e último lugar olímpico. Nesta fase, os campeões europeus vão encontrar o Egipto, vencedor por 30-23 do embate com a Tunísia.

Os egípcios acabaram com três pontos, os mesmos da Hungria, que foi goleada pela Noruega (35-26) e diz adeus ao torneio, a par dos tunisinos, últimos do grupo sem qualquer ponto.

No outro jogo do dia, no grupo 1, o Brasil despediu-se da prova no quinto posto, ao bater a última classificada, Islândia, por 32-29, sendo que os islandeses saem sem pontuar após a fase preliminar.

As meias-finais estão marcadas para sexta-feira, em Hamburgo, na Alemanha, sendo que o Espanha-Egipto e o Croácia-Suécia terão lugar no sábado, um dia antes da final e do jogo de atribuição da medalha de bronze.

