Chelsea garante Higuaín

O Chelsea, quarto classificado da Premier League, oficializou, esta quarta-feira, o empréstimo do internacional argentino Gonzalo Higuaín, por cedência da Juventus.

O avançado de 31 anos representou o AC Milan na primeira metade da época, rumando agora ao futebol inglês, onde reencontra o técnico italiano Maurizio Sarri, com quem trabalhou em Nápoles.

Sarri antecipou o cenário ao início da tarde, elogiando o avançado contratado pelo Real Madrid ao River Plate, em 2007, e que em Nápoles apontou 36 golos em 35 encontros da Serie A, transferindo-se para a Juventus por 90 milhões de euros, em 2016.

“É um avançado muito forte. Na minha primeira época em Nápoles esteve muito bem, Garantidamente, é um dos melhores atacantes que treinei. Tem a experiência ideal para jogar no Chelsea”, disse Sarri antes do anúncio oficial da chegada de Higuaín.

