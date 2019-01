Balotelli troca Nice por Marselha

O internacional italiano Mario Balotelli assinou esta quarta-feira um contrato com o Olympique de Marselha válido até ao final da época, anunciou o clube francês. "Depois de passar os exames médicos, Balotelli esteve na sede do sétimo classificado na Liga francesa para assinar contrato", refere o clube em que alinha o defesa português Rolando.

Balotelli actuou em algumas das mais conceituadas equipas europeias, como Inter de Milão, Manchester City, AC Milan e Liverpool, tendo chegado ao Nice em 2016-17. O jogador, de 28 anos, chegou a sagrar-se campeão europeu com o Inter de Milão, em 2009-10, então treinado pelo português José Mourinho.

PUB

Mario Balotelli conta ainda com uma Liga inglesa, uma Supertaça inglesa, uma Taça de Inglaterra, três Ligas italianas, uma Taça de Itália e uma Supertaça italiana.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

����LIVE

PUB

Follow along as @FinallyMario is officially presented! #OMNation #MarioEstOlympien https://t.co/rgNquCNlKj

PUB

Continuar a ler

— Olympique Marseille (@OM_English) January 23, 2019