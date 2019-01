Apoio ao alto rendimento conta com 400 atletas

As Unidades de Apoio ao Alto Rendimento nas Escolas (UAARE) abrangem, neste momento, 400 atletas a frequentar o ensino obrigatório, adiantou nesta quarta-feira o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Num discurso transmitido por videoconferência para as 16 escolas envolvidas, o governante realçou que o projecto, criado no ano lectivo 2016-17 para conciliar a carreira de quem pratica desporto de alta competição com os estudos (surgiu em escolas secundárias de Montemor-o-Velho, Oeiras, Porto e Rio Maior), está em crescimento constante, chegando, neste momento, a 400 alunos.

PUB

"Temos um problema nas UAARE. Estamos sempre em permanente desactualização. Quando dizemos 10 escolas, de repente já são 16. Quando dizemos 30 modalidades, já são 39. Ontem disseram-me que eram 390 alunos, mas acabei de saber que já são 400 alunos. Este projecto já ganhou a adesão de quem quer estudar e fazer desporto ao mesmo tempo", disse, na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa.

PUB

João Paulo Rebelo tinha assumido, em Julho, o objectivo de envolver 300 alunos nas UAARE ao longo do presente ano lectivo e, com o objectivo superado, reiterou que todos os estudantes envolvidos vão escapar ao "drama" de "ter de escolher entre ser um desportista e ser um bom aluno".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o secretário de Estado, o projecto permite que os atletas consigam manter-se a par do programa escolar enquanto estão em estágio ou em competição, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e resolve também o problema do estabelecimento de prioridades pelas famílias.

"Isto serve para descansar as famílias também. As famílias queriam acarinhar os seus filhos e as suas filhas com opções em que se reviam no desporto, mas por outro lado queriam garantir o futuro [dos seus filhos]", apontou.

O governante elogiou ainda a colaboração do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), das autarquias, das escolas e das federações desportivas.



PUB