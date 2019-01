AC Milan anuncia contratação de Krzysztof Piatek

O Ac Milan oficializou nesta quarta-feira a contratação do avançado polaco Krzysztof Piatek, proveniente do Génova, com um vínculo válido até 30 de Junho de 2023.

Nascido em Dzierzoniów, na Polónia, a 1 de Julho de 1995, Krzysztof Piatek começou a carreira no Leichia Dzierzoniów, prosseguiu a mesma em 2013 ao assinar pelo Zaglebie Lubin, no qual marcou 15 golos em 72 jogos, transferindo-se depois para o KS Krakov em 2016, clube que representou por duas épocas, marcando 32 golos em 63 jogos.

No início da época em curso, o internacional polaco, cuja selecção principal representou por duas vezes, uma delas frente a Portugal para o grupo 3 da Liga das Nações A, foi contratado pelo Génova, pelo qual efectuou 21 jogos, 19 na I Liga italiana e dois na Taça de Itália, tendo marcado 13 golos na primeira e seis na segunda.

A conferência de imprensa para a apresentação de Piatek está prevista para quinta-feira, a partir das 13h, no Milanello (centro de estágio do AC Milan), juntando-se o jogador, após a mesma, aos seus novos companheiros de equipa naquele que será o seu primeiro treino pelos "rossoneri".

