Morreu Jonas Mekas, o padrinho da avant-garde do cinema norte-americano

Jonas Mekas, o padrinho do cinema avant-garde norte-americano e do underground nova-iorquino, realizador e poeta, faleceu aos 96 anos. A notícia foi avançada pela distribuidora francesa POTEMKINE films, no Twitter, sem mais informações. No Instagram da sala de cinema Anthology Film Archives, que o realizador fundou em 1970, pode ler-se: "Jonas morreu calmamente e em paz hoje de manhã cedo. Estava em casa com a família."

Nascido na Lituânia em 1922, fugiu do seu país natal em 1944, depois de ele e o irmão, Adolfas (1925-2011), terem sido levados para um campo de trabalhos forçados pelos nazis, acabou por se fixar nos Estados Unidos em 1949. Trabalharia no mundo do cinema experimental ao longo de mais de 60 anos, fazendo uma crónica das "décadas prodigiosas" de Nova Iorque nos anos 1950, 60 e 70. Assinou filmes como The Brig, Lost, Lost, Lost ou Walden. O impacto que teria na vida artística e cultural da cidade foi incomensurável. Aquilo a que chamamos o cinema “experimental” ou de “vanguarda” não seria o mesmo sem ele. Pelos filmes que fez, mas também pela ajuda que deu na divulgação dos filmes de outros.

Como crítico de cinema, nos anos 50 e 60, nas páginas da Film Culture ou do Village Voice, ao lado de nomes como Stan Brakhage ou Shirley Clarke, puxou para a primeira linha o trabalho, normalmente ignorado, de cineastas “amadores”, não-narrativos, totalmente à margem de qualquer sistema. Fundou a Filmmakers’ Cooperative, que acabou por ser um centro da produção “experimental” novaiorquina, e mais tarde foi um dos fundadores dos Anthology Film Archives, instituição que pode simplisticamente ser descrita como uma cinemateca votada primariamente à conservação e divulgação do património do cinema experimental e de vanguarda.

Em 2009, veio a Portugal para uma retrospectiva da sua obra no DocLisboa. Nessa altura, em entrevista ao PÚBLICO, falou do seu papel como divulgador dos filmes dos outros: "Na verdade não me preocupa muito se os meus filmes são mostrados ou não são mostrados. É bom, é simpático. Mas entusiasmo-me a fazer os meus filmes, não a vê-los." Na mesma conversa, gabou a cidade de Lisboa, caracterizando-a como "mais uma cidade onde seria capaz de viver".

