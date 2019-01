Gandolfini, o filho, escolhido para o papel do jovem Tony Soprano

Michael Gandolfini, filho de James Gandolfini, o actor imortalizado pelo papel de Tony Soprano, é o escolhido para encarnar o jovem Tony no filme The Many Saints of Newark, prequela d’Os Sopranos, a série que revolucionou a ficção televisiva à entrada para o século XXI. “É uma honra profunda continuar o legado do meu pai vestindo a pele do jovem Tony Soprano”, declarou Michael Gandolfini num comunicado citado pelo Deadline Hollywood.

Com estreia prevista para 2020, a acção de The Many Saints of Newark decorrerá nos anos 1960. Tendo como pano de fundo os motins que então opuseram a comunidade italo-americana e afroamericana (deles resultaram dezenas de mortes e centenas de feridos), acompanhará a relação entre o jovem Tony e o seu mentor, Dickie Moltisanti. A realização foi entregue a Alan Taylor, que dirigiu vários episódios da série original. Quanto ao argumento, foi escrito em parceria entre o criador d’Os Sopranos, David Chase, e Lawrence Konner, que também assinou alguns episódios da série, para além de ter o seu nome inscrito na ficha técnica de Boardwalk Empire ou da versão moderna de O Planeta dos Macacos.

James Gandolfini morreu inesperadamente em Roma, em 2013. Tinha 51 anos e a causa da morte foi um ataque cardíaco. O filho Michael tem 19 anos e o seu percurso até ao momento tem como ponto de maior relevo a participação na série The Deuce, em que interpreta Joey Dwyer.

