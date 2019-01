Chris Brown nega ter mantido relações sexuais com mulher que o acusa de violação

O cantor norte-americano Chris Brown, libertado na terça-feira em Paris sem ser alvo de qualquer acusação formal por parte da justiça francesa, nega ter mantido qualquer “relação sexual” com a mulher que o acusou de a ter violado num hotel da capital gaulesa, disse hoje à Agência France Presse (AFP) o seu advogado.

Brown foi detido na manhã de terça-feira, juntamente com o seu segurança pessoal e um amigo. Todos foram libertados entretanto. A denúncia de violação partiu de uma jovem de 25 anos que acusa os três de a terem atacado num hotel na noite de 15 para 16 de Janeiro.

“Ele afirma que não teve nenhuma relação sexual com a queixosa”, disse o advogado do músico de 29 anos à AFP.

No entanto, o Ministério Público francês salientou que as investigações em relação a este caso continuam. De acordo com o advogado de Chris Brown, este está “totalmente livre de se movimentar” e pode, por isso, regressar aos Estados Unidos se assim o desejar. O músico esteve em Paris na semana passada a assistir a vários desfiles de moda.

“Ele reitera que está à disposição da justiça francesa. Por enquanto, a justiça não impôs que permaneça em França, mas, se tiver que regressar, ele fá-lo-á”, acrescentou o advogado. Em relação ao delito relacionado com estupefacientes, de que também foi considerado, o advogado explicou que Chris Brown tinha canábis na sua posse, mas que tem uma autorização do seu médico norte-americano para isso.

Em relação à cocaína encontrada pelos investigadores no momento da detenção, o advogado garantiu que “não era dele”. “[A cocaína] pertencia àqueles que estiveram na festa que decorreu na suite dele, na noite de 20 para 21 de Janeiro”, pouco antes da sua detenção”, acrescentou.

Na terça-feira, o norte-americano partilhou na sua conta oficial na rede social Instagram uma imagem com a frase “this b!tch lyin’” [“esta cabra mente”, em português]. A acompanhar a imagem, o músico afirmou querer deixar “bem claro” que “isto é falso”. “Nunca! Pela minha filha e a minha família isto é muito desrespeitoso e contra o meu carácter e moralidade”, lê-se.

Chris Brown, de 29 anos, volta a ser notícia uma década depois de ter admitido a culpa num caso de agressão à namorada de então, a cantora Rihanna, tendo cumprido pena, em liberdade condicional, até 2015.

O rapper, que iniciou carreira ainda adolescente, em 2005, inspirado pela figura e música de Michael Jackson, tem oito álbuns editados e participou em vários filmes e séries de televisão. Tem prevista a edição de um novo álbum, "Indigo", para este ano.

