Os 50 anos da morte de António Sérgio vão ser lembrados em Lisboa

O cinquentenário da morte do ensaísta António Sérgio (Damão, 1883 – Lisboa, 1969)​, intelectual e político português que integrou com Raul Proença e Jaime Cortesão a direcção da revista Seara Nova, será assinalado esta quinta-feira em Lisboa com a inauguração de duas exposições.

António Sérgio, um homem que pensou Portugal é o título da exposição que ficará patente na Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). Privilegia a sua faceta de autor, pensador e historiador que problematizou a questão socioeconómica portuguesa, com especial incidência nas políticas de transporte e nas estratégias de fixação da riqueza. Após a inauguração, marcada para as 17h, haverá uma conferência de Guilherme d'Oliveira Martins, António Sérgio – Vida e Obra, e António Victorino d'Almeida interpretará ao piano uma Obra de homenagem a António Sérgio.

Estão ainda previstas a apresentação do livro António Sérgio. Breves Percurso e Herança, de João Salazar Leite, e a entrega do Prémio António Sérgio, em diferentes categorias.

Outra exposição, Sérgio'19, que destaca a faceta política do autor, será inaugurada na Assembleia da República, às 18h, contando com a presença, entre outras personalidades, do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva.

Segundo o site da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), que coordena as iniciativas, esta exposição exibirá "dados, documentos, notícias e objectos" que permitirão ao visitante "encarar o pensamento de Sérgio como algo pertinente e vivo".

António Sérgio desenvolveu em Portugal, na teoria e na prática, a ideia do cooperativismo como modelo de sociedade; politicamente fez parte, como ministro da Educação, do Governo de Álvaro de Castro, em 1923.

O fim da I República levou-o ao exílio em Paris, de 1926 a 1933. Durante o Estado Novo, ligou-se sempre aos movimentos oposicionistas, tendo estado, entre outras iniciativas, na génese da candidatura de Humberto Delgado à Presidência da República, em 1958.

