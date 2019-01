As empresas não devem deixar para trás a segurança do software que produzem – mas esta é uma tentação em que muitas vezes caem, observa Pedro Adão, professor no Instituto Superior Técnico. "A segurança só é um problema quando falha", diz o académico, que criou uma equipa de alunos que participam em competições internacionais de cibersegurança. Para estes, o emprego é garantido.