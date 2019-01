Falha deixou milhões de utilizadores sem acesso ao WhatsApp

Uma falha no WhatsApp esta terça-feira deixou milhões de utilizadores sem acesso à aplicação. O problema foi sentido em todo o mundo e em várias plataformas, incluindo a versão da aplicação para iPhone e Android.

No Twitter, os utilizadores relataram que as suas mensagens não eram enviadas, que não conseguiam aceder a conversações ou que a aplicação não funcionava de todo. No entanto, a falha não afectou todos os utilizadores, uma vez que alguns dizem conseguir aceder ao WhatsApp tanto no desktop como na app.

Nem o WhatsApp, nem o seu proprietário, o Facebook, prestaram qualquer informação sobre as causas da falha do serviço.

Embora tenha uma conta do Twitter direccionada para o público, não é comum a aplicação informar sobre as falhas ou sobre quando serão corrigidas. A conta WhatsApp Status não é utilizada desde 2014, apesar de várias interrupções de serviço registadas desde então.

Fui a única que não reparei que o WhatsApp parou ?? — Thaay Silva (@thaayadelino) January 22, 2019

Recentemente, o WhatsApp reduziu partilha de mensagens por utilizador para reduzir a circulação de informações falsas. A aplicação tem mais de mil milhões de utilizadores activos e é uma das aplicações mais populares da Internet.

