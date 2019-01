Reaberta estrada de acidente que causou dois mortos em São Mamede de Infesta

Uma estrada em São Mamede de Infesta, Matosinhos, onde na segunda-feira morreram duas pessoas num acidente de viação, já foi reaberta, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A estrada, numa zona urbana de São Mamede de Infesta, "foi reaberta por volta da 1h", indicou a mesma fonte.

Além das duas vítimas mortais, duas mulheres, ocupantes de uma única viatura, seis pessoas ficaram feridas no acidente, que envolveu dois autocarros e três viaturas ligeiras, informou, na segunda-feira à noite fonte dos bombeiros de São Mamede de Infesta.

Um dos autocarros, que estaria desgovernado, embateu no outro veículo pesado e noutras três viaturas ligeiras. Um dos veículos ligeiros ficou debaixo de um autocarro.

O alerta para o acidente foi feito às 19h34, tendo acorrido ao local 15 viaturas de socorro apoiados por 35 operacionais, adiantou a mesma fonte.

Os autocarros pertenciam à empresa Valpi e Resende e seguiam sem passageiros. As vítimas mortais eram ocupantes das viaturas ligeiras. Os feridos foram transportados para o Hospital de São João.

O acidente, cujas causas ainda não foram apuradas, aconteceu entre a Rua da Estação Velha e a Rua 5 de Outubro, num local que foi recentemente alvo de obras para a instalação de lombas.

"Há dois mortos, dois feridos graves, que são politraumatizados, e quatro feridos ligeiros, dos quais três são crianças", informou o comandante dos Bombeiros de São Mamede de Infesta, Gilberto Gonçalves, citado pela Lusa.

Inicialmente, as autoridades avançaram que o acidente tinha provocado dois mortos e cinco feridos ligeiros. Segundo Gilberto Gonçalves, o sexto ferido é o motorista de um dos autocarros, que precisou de apoio psicológico.

No local do acidente estiveram 60 operacionais e 11 veículos, segundo o CDOS do Porto. As causas do acidente são desconhecidas e a PSP está a fazer perícias no local para apurar as circunstâncias.

