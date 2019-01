Presidente de Cabo Verde quer "informações concretas" sobre caso do bairro da Jamaica

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, disse esta terça-feira estar a procurar "informações concretas" sobre os incidentes entre moradores e a polícia no bairro da Jamaica, Portugal, onde vivem cidadãos de origem cabo-verdiana.

Jorge Carlos Fonseca escolheu a sua página pessoal na rede social Facebook para anunciar que está a seguir os acontecimentos no bairro da Jamaica, com vários moradores de origem cabo-verdiana e onde no domingo se registaram incidentes entre a PSP e moradores, dos quais resultaram feridos cinco civis e um polícia, sem gravidade. Uma pessoa foi, entretanto, libertada.

"Acompanho e procuro informações concretas relativas ao sucedido no bairro da Jamaica, Seixal, Portugal", lê-se na mensagem do chefe de Estado cabo-verdiano.

O Ministério Público abriu um inquérito aos incidentes no bairro da Jamaica e a PSP abriu um inquérito para "averiguação interna" sobre a "intervenção policial e todas as circunstâncias que a rodearam".

