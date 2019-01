Cocaína escondida em bananas valia 15 milhões de euros

Os 430 quilos de cocaína apreendidos recentemente num contentor de bananas proveniente do Equador valia, segundo a Polícia Judiciária, qualquer coisa como 15 milhões de euros, uma vez que se tivesse sido posto no mercado este tipo de estupefaciente seria vendido a 35 mil euros o quilo.

Tratou-se de uma operação conjunta da Judiciária com a polícia espanhola, que alertou as autoridades portuguesas para a possibilidade de estar a entrar em território nacional um carregamento por via marítima. E assim foi: ao porto de Leixões chegaram as quase quatro centenas e meia de quilos de cocaína.

PUB

Um dos coordenadores da operação, o inspector Vítor Ananias, da PJ, explicou que encontrar os pacotes de cocaína embalados e escondidos debaixo das bananas encaixotadas foi quase como detectar uma agulha num palheiro: foram revistados dois contentores com 20 mil quilos de bananas cada um, até serem encontradas as caixas que não continham apenas fruta.

PUB

Depois, parte do conteúdo foi novamente fechado pelos inspectores, de modo a que o carregamento seguisse caminho e as autoridades espanholas pudessem chegar aos destinatários das bananas. “Este tipo de tráfico aposta na fraca capacidade de fiscalização das autoridades” sanitárias, explicou Vítor Ananias. Em Espanha foram detidas oito pessoas de nacionalidade espanhola, colombiana e equatoriana.

PUB

“Na sequência desta operação, foi possível proceder ao desmantelamento de uma importante estrutura criminosa, com actividade em diversos países, que se dedicava ao tráfico de grandes quantidades de cocaína”, explica um comunicado da PJ. A polícia espanhola baptizou a operação como Falla.

PUB