Quadratura do Círculo muda-se para a TVI24

O programa de debate político Quadratura do Círculo vai passar a ser transmitido na TVI24, após 14 anos na SIC Notícias, avançou o Diário de Notícias e confirmou o PÚBLICO.

Segundo o Diário de Notícias, o horário do debate político mantém-se — todas as quintas feiras, às 23h — tal como o elenco: Carlos Andrade como moderador e José Pacheco Pereira, António Lobo Xavier e Jorge Coelho como intervenientes. Segundo o DN, a estreia na TVI24 deverá acontecer logo na semana seguinte, a 31 de Janeiro, ou a 7 de Fevereiro.​

A TVI24 bateu a RTP numa corrida ao espaço de debate que tinha sido iniciada quando se soube que a SIC tinha decidido “descontinuar” o programa.

A 15 de Janeiro, Ricardo Costa, director de informação do Grupo Impresa, disse ao PÚBLICO que a decisão de terminar a transmissão da Quadratura se justificava com “alterações na grelha” da SIC Notícias. “Vamos mudar de edifício, de estúdios e vamos fazer alterações à grelha de programas. Esta é a única razão para o fim da Quadratura do Círculo”, disse na altura.

Na SIC Notícias, o programa vai para o ar pela última vez esta quinta-feira. O espaço de debate tinha surgido na TSF ainda nos anos 80 sob o nome Flashback. Nos anos 90, a versão televisiva começou a ser transmitido na SIC, mas só em 2004 o formato ganha o nome de Quadratura do Círculo.

Agora, o programa migra para a TVI24, onde Pacheco Pereira já contava com um espaço, Ephemera – Objectos Tocados pela História, que é exibido aos sábados à noite.

Esta terça-feira, Carlos César, presidente do PS, e Santana Lopes, líder do Aliança, também se despediram do seu espaço de debate e comentário televisivo na SIC Notícias.

