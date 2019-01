CDS quer explicações do Governo sobre devedores da Caixa na quinta-feira

O CDS-PP marcou para depois de amanhã, quinta-feira, um debate de actualidade no Parlamento para exigir explicações ao Governo sobre o que tenciona fazer com as conclusões da auditoria à Caixa Geral de Depósitos e como tenciona apurar "responsabilidades" sobre as administrações que concederam créditos sem garantias e que acabaram por obrigar à recapitalização do banco público.

Este tipo de agendamento pressupõe a presença de alguém do Executivo no debate na Assembleia da República, pelo que o perfil do governante a quem for incumbida a tarefa também será um reflexo da importância que António Costa dá ao assunto. O deputado João Almeida tem a expectativa que seja o ministro das Finanças.

O deputado do CDS criticou o PS, o Bloco e o PCP por terem "impedido" o Parlamento, através da comissão de inquérito, de ter acesso a esta informação, contrariando até uma decisão dos tribunais que "reconheceram que a AR tinha direito a aceder à informação". "Essa decisão judicial foi revogada politicamente pelo PS, BE e PCP que decidiram acabar com a comissão de inquérito antes que essa decisão do tribunal se pudesse executar", acusou João Almeida.

"Há muitos anos que os portugueses sabem que durante um período a CGD foi gerida de forma irresponsável com interferência até da tutela política levando a uma acumulação de prejuízos, ao pagamento de bónus a administrações que contribuíram para resultados muito negativos para o banco. Houve aprovação de créditos sem se saber se aqueles que iam receber esses montantes estariam em condições de reembolsar os mesmos, sem exigir as garantias que seriam exigíveis naqueles casos", descreveu João Almeida. "Ou seja, com práticas totalmente negativas do ponto de vista da gestão de qualquer banco e que releva ainda mais quando se trata de um banco público em que a responsabilidade é não só perante o accionista Estado mas também perante todos os contribuintes que são quem acaba por responder – como respondeu – na necessidade de recapitalização da CGD."

O deputado do CDS não poupa os partidos da esquerda, o Governo enquanto tutela e as sucessivas administrações da Caixa, mas também responsabiliza o regulador. "O Banco de Portugal também terá que vir dizer por que é que tudo isto aconteceu na CGD e, mais uma vez - depois de tantas vezes - não se apercebeu que normas fundamentais do funcionamento da actividade bancária não foram cumpridas na Caixa."

