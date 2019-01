Tom transforma os desenhos dos filhos em realidade

E se os desenhos que fizeste em criança — aqueles em que a cabeça é desproporcional ao resto do corpo e os narizes não fazem parte da equação — se tornassem reais? Foi o que aconteceu com os desenhos de Dom Curtis, de oito anos, quando o pai, Tom Curtis, director de uma agência publicitária no Reino Unido, decidiu criar uma conta de Instagram onde partilha as criações do filho com um toque especial — através do Photoshop, o inglês dá um novo aspecto aos desenhos, atribuindo-lhes texturas, dimensões, cores e colocando-os em situações do mundo real. A conta Things I have drawn tornou-se um sucesso e conta já com 171 milhões de seguidores.

"A ideia original era tornar todos os desenhos realmente assustadores, mas o Dom continuou a desenhar animais que eram mais felizes do que assustadores. Acho que o resultado foi uma mistura dos dois", contou Tom no blogue da Adobe. Desde Donald Trump desfigurado a animais algo fantásticos, a lista de desenhos é extensa e muito peculiar.

O projecto já existe desde 2015 e agora o irmão mais novo de Dom, Aliston, também contribui com as suas criações. Mas não é o único. Quem utilizar a hashtag #thingsihavedrawnatthezoo tem também hipótese de ver os seus desenhos personalizados por Tom. A família lançou entretanto o livro Things I have drawn, que também promete muitas horas de riso.