Supremo aprova pedido de Trump e proíbe militares transgénero no Exército

O Supremo Tribunal norte-americano aprovou esta terça-feira a ordem do Presidente dos EUA de proibir os cidadãos transgénero de se candidatarem ou permanecerem nas forças armadas do país. A proposta de Donald Trump tinha sido rejeitada por uma juíza federal no final de 2017, mas o Supremo Tribunal dá agora razão ao líder norte-americano.

O anúncio de Donald Trump feito em 2017 veio reverter uma directiva do ex-Presidente Barack Obama, que em 2016 havia instruído os três ramos das forças armadas a acolherem pessoas que não se identifiquem com o género que lhes foi atribuído à nascença.

Até 2016, a identificação de uma identidade de género diferente da atribuída à nascença tinha de ser mantida em segredo, sob pena de os militares não serem aceites ou serem afastados do serviço.

O passo dado pela Administração Obama, dado em Junho de 2016, dava um ano às forças armadas para se adaptarem à nova realidade, mas acabava de imediato com a discriminação. No entanto, foi travado justamente quando cumpriria um ano desde a sua aplicação.

