Operações de resgate a Julen atrasam-se novamente

Os trabalhos para resgatar Julen, o menino de dois anos que caiu num poço em Málaga, Espanha, voltaram a atrasar-se na manhã desta terça-feira devido a dificuldades técnicas.

Segundo o jornal espanhol El País, a equipa no local está a ter dificuldades para entubar o túnel vertical, sendo necessário voltar a alargá-lo para os mineiros conseguirem passar.

Os técnicos preferem não dar uma estimativa do tempo que as operações irão demorar e que, nesta terça-feira, um juiz de instrução de Málaga abriu uma investigação para averiguar as circunstâncias exactas em que Julen caiu no poço.

Na noite desta segunda-feira, as autoridades tinham terminado de perfurar um túnel vertical com 60 metros de profundidade, um trabalho que demorou 55 horas de acordo com o El País.

Foto BOMBEIROS DE MÁLAGA

Terminada esta tarefa, faltariam apenas quatro metros para chegar a Julen. O objectivo é que os mineiros da Brigada de Salvação, vinda das Astúrias, assim que consigam descer o túnel vertical através de uma estrutura metálica, comecem a escavar de forma manual uma galeria horizontal de quatro metros para chegar ao poço.

As condições no terreno (nomeadamente as zonas rochosas) têm vindo também a atrasar a operação. Inicialmente, esperava-se que a perfuração do túnel vertical ficasse concluída na manhã de segunda-feira, tendo sido necessário canalizar o túnel para evitar que o terreno ceda e para que os mineiros consigam lá chegar.

O menino de dois anos foi dado como desaparecido a 13 de Janeiro, com suspeitas de que teria caído num dos poços escavados na montanha de Totalán. Posteriores análises de ADN a cabelo encontrado no poço confirmaram que Julen está mesmo preso naquele local.

