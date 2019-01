Universidade de Coimbra prepara requalificação do Colégio das Artes

O Departamento de Arquitectura (DARQ) da Universidade de Coimbra (UC) entregou à reitoria um plano de intervenção no Colégio das Artes, edifício da Alta da cidade fustigado em Outubro pela passagem do furacão Leslie. A intempérie provocou danos na cobertura, levando à suspensão temporária das aulas onde o departamento funciona. Mas os estragos causados pelo Leslie apenas puseram a nu as fragilidades de um edifício a precisar de requalificação. <_o3a_p>

Ao PÚBLICO, o director do DARQ, José António Bandeirinha, explica que foram levados a cabo alguns trabalhos para repor as telhas e, já em Dezembro, o documento coordenado por Paulo Providência, também professor no departamento, foi entregue para aprovação da reitoria. Depois terá que passar ainda pelo crivo do município e pela Direcção Regional de Cultura da Centro, uma vez que o imóvel está classificado como património da humanidade pela UNESCO desde 2013. <_o3a_p>

PUB

A presidente do Núcleo de Estudantes de Arquitectura, Joana Correia, refere que o departamento não proporciona condições de trabalho. Os problemas do edifício que está aberto 24 horas por dia para os estudantes vão desde a climatização ao pavimento levantado, passando por fissuras nas paredes e soalhos com buracos, enuncia. <_o3a_p>

PUB

Na sequência da passagem do Leslie, os estudantes organizaram-se para protestar contra as condições do departamento, com o nome “Arquitectura na Ruína 2.0”. O protesto foi uma reedição de um outro levado a cabo em 1993 por motivos semelhantes. O núcleo de estudantes promoveu também um abaixo-assinado a exigir a “requalificação total do Departamento de Arquitectura”. <_o3a_p>

PUB

Intervenção parcelar<_o3a_p>

O Colégio das Artes, onde há cerca de 30 anos está instalado o Departamento de Arquitectura, é um dos edifícios que sobreviveu à destruição de parte da Alta de Coimbra durante o Estado Novo. Serviu de casa aos Hospitais da Universidade de Coimbra de 1855 a 1987. "Foram 130 anos a fazer pequenas alterações”, afirma Bandeirinha. Desde que o DARQ se instalou no edifício, em 1988, foram sendo feitas adaptações, mas o edifício “nunca foi pensado como um todo". "Queríamos deixar esse tempo, o de reparações urgentes", diz. <_o3a_p>

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há uma certa ironia no facto de o edifício onde se formam arquitectos estar em más condições, reconhece o director. A questão da imagem é só um dos problemas. “Tem algumas falhas nas questões da segurança contra incêndios. O edifício é extremamente frio no Inverno e é muito permeável: qualquer temporal ou ventania levanta-lhe as telhas”, afirma o responsável. E acrescenta: “a estrutura da ala Este do telhado precisa de ser revista completamente ou refeita”. <_o3a_p>

PUB

O vice-reitor da Universidade de Coimbra com o pelouro do edificado, património e sustentabilidade, Vítor Murtinho, não respondeu às questões enviadas pelo PÚBLICO por email. No entanto, o gabinete de comunicação da UC referiu que a actual equipa não se compromete com prazos para intervir no Colégio das Artes, uma vez que está a decorrer o processo eleitoral para eleger o sucessor do reitor João Gabriel Silva. <_o3a_p>

Antes de uma intervenção geral, o edifício será alvo de obras parcelares. A mais próxima, já com financiamento aprovado pelo programa de atribuição de fundos comunitários Centro 2020, é a reabilitação das galerias e a instalação de um auditório no piso térreo da ala Norte. De acordo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, as obras terão lugar entre o início de 2019 e finais de 2020. A intervenção integra um pacote de 3,6 milhões de euros, do qual também fazem parte a Sala dos Capelos e o Palácio Real. Paralelamente, está ainda em fase de adjudicação a requalificação de duas salas de projecto do DARQ. <_o3a_p>

PUB