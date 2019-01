Três dos seis feridos do despiste na A1 ficaram em estado grave

Três dos seis feridos do despiste ocorrido esta terça-feira na A1, entre os nós de Leiria e Pombal, ficaram em estado grave e foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra e para o de Leiria, segundo fonte do INEM.

De acordo com a mesma fonte, dos restantes três feridos, um deles um homem com 55 anos, precisava de cuidados redobrados e por isso foi igualmente transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), mas não estava considerado como vítima grave.

Os feridos graves são um homem de 60 anos, que foi transportado pela ambulância de suporte imediato de vida de Pombal para o Hospital de Leiria, um outro homem encaminhado para a mesma unidade hospitalar, e um terceiro também com 60 anos que foi transportado para os HUC.

O alerta para o acidente, um despiste com capotamento de uma carrinha no quilómetro 144 (Norte/ Sul), foi dado pelas 07h59. O veículo acabou por cair numa ribanceira, o que dificultou as operações de socorro.

Segundo informação disponibilizada pela Autoridade Nacional da Protecção Civil, estavam no local do acidente, pelas 11h10, 26 elementos e 11 veículos.

No local, entre outros meios, estiveram uma viatura médica do Hospital de Leiria, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital dos Covões, em Coimbra, uma ambulância de suporte de vida de Pombal e quatro ambulâncias dos Bombeiros de Pombal e Soure.

