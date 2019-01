Rio Ferdinand diz que chegou a beber "dez cervejas" e vodka depois dos jogos

O antigo futebolista internacional inglês Rio Ferdinand admitiu esta terça-feira que chegou a beber até 10 cervejas após cada jogo no início da sua carreira no West Ham. A revelação foi feita numa entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Segundo o antigo defesa central, que foi uma peça importante no Manchester United de Alex Ferguson durante a primeira década do século XXI, a fase inicial da carreira está "um pouco esborratada" na sua memória devido ao consumo de álcool. Depois das "oito, nove, dez" cervejas após um jogo, "passava para a vodka", confessou.

"Podia passar o tempo todo a beber, depois acordar e voltar a fazê-lo, quando era jovem. No West Ham, alguns momentos estão enublados. As pessoas falam-me sobre este jogo ou aquele e eu digo que sim ou não com a cabeça, porque não me lembro", contou.

Ferdinand apontou o dedo a uma "cultura diferente na época" respectivamente à vida dos futebolistas. "Futebol, álcool e discotecas, assim se vivia naquele tempo", acrescentou.

Chegado ao Manchester United, Ferdinand deixou de beber, excepto nas férias de Verão. O ex-futebolista inglês diz ter tido sorte pelo consumo excessivo de álcool não ter tido impacto na sua saúde ou no rendimento desportivo. "Tive uma capacidade natural para ultrapassar isso. Mas cheguei a um ponto que tive de tomar a decisão de me tornar mais profissional", disse.

O antigo internacional inglês, agora com 40 anos, já tinha falado da luta contra a depressão após a perda da mulher, que morreu em 2015 vítima de cancro, e esta é a primeira vez em que fala abertamente sobre o álcool. Recentemente, em 2017, o jogador enfrentou ainda a perda da sua mãe, que morreu de cancro aos 58 anos.

