Sp. Braga-Sporting: Keizer e Abel querem espectáculo e "bilhete" para a final

Em dia de clássico para a meia-final da Taça da Liga, foi a vez de os treinadores dos outros semifinalistas falarem sobre o duelo que se segue. Sp. Braga e Sporting jogam esta quarta-feira um lugar para a final do troféu, a disputar-se este sábado. O local da final a quatro é o estádio do clube minhoto.

O treinador do Sporting foi o primeiro a falar e não quis comentar o principal tópico do dia, o clássico entre o FC Porto e o Benfica. "Primeiro, temos de chegar à final. São quatro boas equipas, uma boa competição e nós estamos prontos para a jogar. Para os jogadores é um grande desafio poder jogar a final four", afirmou Marcel Keizer.

PUB

Sobre o adversário propriamente dito, o holandês reconhece qualidade no Sp. Braga, mas diz não "ter medo de nenhuma equipa". Os minhotos "são muito organizados, jogam bem e são fortes no contra-ataque. Espero um bom jogo amanhã", elogiou Keizer numa curta conferência de imprensa.

PUB

O técnico quis ainda clarificar que faz "escolhas tendo em conta o que é melhor para a equipa e para o Sporting”. “Ainda estou há pouco tempo em Portugal e não sei o que posso dizer sobre mudanças nos jogos. De facto, existem muitos jogos em muitos dias", revelou.

PUB

Fredy Montero, avançado colombiano, continua em dúvida para este jogo. "Já treinou no relvado", mas "vem de uma lesão, esteve algum tempo parado", reconhece Keizer. "Temos de ver se já pode dar o seu contributo ou não."

Abel Ferreira vinca "certezas" para dentro e fora de campo

Abel Ferreira também deu o seu parecer na "casa" da final a quatro da Taça da Liga. "Não interessa quem está à frente no campeonato, é um jogo a eliminar onde temos a ambição de vencer. O favoritismo é partilhado​", reiterou. "A expectativa de um jogo a eliminar é única. Que seja um jogo espectacular. Estamos preparados para este desafio com um adversário de muitos recursos individuais e colectivos. Temos a certeza e a convicção do que temos de fazer", diz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Estamos preparados para ambos os cenários: uma equipa que nos condicione logo ao início ou que jogo em bloco médio-baixo, em espera", explica. Com a chegada de Keizer ao Sporting, Abel diz que "o adversário fez algumas alterações num ataque posicional, num 4-3-3 com os alas muito interiores a jogar de forma apoiada com o Bas Dost", descreve. "É uma equipa com uma ideia de jogo muito própria e definida", acrescentou.

O defesa brasileiro Raul Silva ainda é dúvida. "Amanhã vamos ver", diz o técnico dos bracarenses.

Abel Ferreira lamentou ainda o elevado preço dos bilhetes. "Se amanhã o estádio não estiver cheio a culpa é da Liga. Fico triste quando as pessoas olham para o lado económico", disse. Os ingressos para a partida custam entre 15 a 25 euros. Por outro lado, Abel elogia o entusiasmo que se nota em Braga. "É um evento mediático. Espero que todos desfrutem”.

PUB