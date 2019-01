Emiliano Sala desaparecido em viagem entre França e País de Gales

O jogador de futebol argentino Emiliano Sala será um dos dois ocupantes de um avião bimotor que desapareceu num voo entre França e Cardiff, no País de Gales.

Emiliano Sala, de 28 anos, foi contratado aos franceses do FC Nantes pelo Cardiff City no sábado e era esperado na capital galesa na noite de segunda-feira.

Os responsáveis do clube galês disseram esta terça-feira que estão "muito preocupados", indicando que Sala será mesmo um dos dois ocupantes do avião. A equipa gaulesa tem adiada a partida de amanhã, para a taça da liga francesa, contra o Entente Sannois-Saint-Gratien, do terceiro escalão, disse a federação francesa de futebol.

O presidente do Nantes admitiu ao canal francês CNews que não sabia que Sala estava na cidade de Nantes. "Acho que ele queria mesmo despedir-se de todos os colegas. Ele é um rapaz muito correcto e adorável, respeitado por todos", elogiou Waldemar Kita. "Não sabemos de nada, mas espero que o encontrem", lamentou.

As buscas estão a decorrer e as autoridades dizem que na altura do desaparecimento as condições climatéricas não eram más.

"Havia alguma chuva, mas nada de muito intenso. E a velocidade do vento também não era má, entre 25 e 30 quilómetros por hora", disse o instituto de meteorologia britânico, citado pela BBC.

A polícia de Guernsey-Alderney informou nas redes sociais que há dois helicópteros, dois aviões e um barco a fazer buscas. Trata-se de uma região no Canal da Mancha. "O avião partiu de Nantes às 19h15 e voava a cerca de 1.500 metros de altitude. Quando passava sobre Guernsey pediu para baixar. A torre de controlo de Jersey perdeu o contacto com o avião quando este estava a uns 700 metros de altitude", comunicou.

Emiliano Sala tem sido um dos jogadores em destaque nos últimos anos na Liga francesa e foi contratado no fim-de-semana pelo Cardiff City, por 15 milhões de libras (17 milhões de euros) — um recorde para o clube galês.

O avançado argentino, que era o 3.º melhor marcador da Liga francesa, começou a carreira profissional no FC Crato, de Portalegre.

