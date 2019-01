Óscares 2019: os filmes que já vimos e os que ainda vamos ver

Como sempre, os principais nomeados para os Óscares já chegaram ou estão à beira de chegar ao circuito comercial português. Dos que ainda faltam estrear, Green Book – Um Guia para a Vida entra esta quinta-feira em exibição, seguindo-se-lhe, a 31 deste mês, À Porta da Eternidade (que valeu a Willem Dafoe a nomeação para melhor actor, pela sua transfiguração em Vincent Van Gogh).

Depois, a 7 de Fevereiro, será a vez do “favorito” A Favorita, de Yorgos Lanthimos, e de Cafarnaum, de Nadine Labaki (que concorre na categoria de melhor filme estrangeiro, após o Prémio do Júri no último Festival de Cannes). Ainda a tempo de estarem vistos quando decorrer a cerimónia de entrega dos prémios da Academia de Hollywood,Vice, de Adam McKay, chega a 14 de Fevereiro, e Se Esta Rua Falasse, de Barry Jenkins, uma semana depois, a 21. O único título entre os principais nomeados que não tem neste momento estreia agendada é Can You Ever Forgive Me? de Marielle Heller (três nomeações, incluindo melhor actriz para Melissa McCarthy).

O também favoritíssimo Roma prossegue a sua carreira em algumas salas e continua disponível no serviço Netflix, tal como A Balada de Buster Scruggs, dos irmãos Coen; Assim Nasce uma Estrela, Bohemian Rhapsody e os nomeados para melhor filme estrangeiro Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões e Nunca Deixes de Olhar continuam em exibição, enquanto A Mulher regressou recentemente às salas e Guerra Fria, Black Panther e BlacKKKlansman foram já lançados em DVD e disponibilizados nos serviços VOD.

