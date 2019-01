Roma e A Favorita partem empatados para a corrida aos Óscares

Com dez nomeações cada, A Favorita, filme realizado em Inglaterra pelo grego Yorgos Lanthimos, e Roma, a memória de uma infância do mexicano Alfonso Cuarón, partem à cabeça da corrida para os Óscares de 2019. A Favorita foi nomeada em todas as principais categorias à excepção das interpretações masculinas: filme, realizador, actriz (Olivia Colman), actriz secundária (duas citações, para Emma Stone e Rachel Weisz), argumento original, montagem, fotografia, cenografia e figurinos.

Roma, que concorre simultaneamente aos prémios de melhor filme e de melhor filme estrangeiro, está a concurso também nas categorias de realizador, actriz (Yalitza Aparicio), actriz secundária (Marina de Tavora), argumento original, fotografia, cenografia, mistura de som e montagem de som. É também o primeiro filme produzido pelo serviço de streaming Netflix nomeado “de igual para igual” nos Óscares; outra das suas produções “de prestígio”, A Balada de Buster Scruggs, dos irmãos Coen, teve três citações em categorias técnicas.

A lista dos nomeados, revelada ao princípio da tarde desta terça-feira, combina previsibilidade e surpresas. Por cada Glenn Close ou Olivia Colman, Christian Bale ou Viggo Mortensen, nomes que estavam praticamente “garantidos” nas nomeações, encontramos Melissa McCarthy, nomeada pelo seu papel dramático em Can You Ever Forgive Me? ou Rami Malek, cujo Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody foi muito debatido.

Assim Nasce uma Estrela, o musical de Bradley Cooper com Lady Gaga, e Vice, o biopic de Dick Cheney por Adam McKay, ambos com oito nomeações, eram inevitáveis. Mas a Academia recordou um filme já com largos meses, BlacKKKlansman – O Infitrado, de Spike Lee, que, com seis nomeações, “empata” com o muito badalado Green Book – Um Guia para a Vida, de Peter Farrelly. Black Panther, o aclamado filme de super-heróis de Ryan Coogler, soma sete nomeações, todas em categorias técnicas à excepção de melhor filme. E entre os cinco realizadores nomeados, encontramos o polaco Pawel Pawlikowski, por Guerra Fria.

Eis os nomeados nas principais categorias:

Melhor filme

Roma, de Alfonso Cuarón

Green Book – Um Guia para a Vida, de Peter Farrelly

A Favorita, de Yorgos Lanthimos

Assim Nasce Uma Estrela, de Bradley Cooper

Bohemiam Rhapsody, de Bryan Singer

Black Panther, de Ryan Coogler

BlacKkKlansman: O Infiltrado, de Spike Lee

Vice, Adam McKay

Melhor realizador

Alfonso Cuarón, por Roma

Spike Lee, por BlacKkKsman: O Infiltrado

Pavel Pawlikowski, por Cold War – Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, por A Favorita

Adam McKay, por Vice

Melhor actor

Christian Bale, por Vice

Bradley Cooper, por Assim Nasce Uma Estrela

Willem Dafoe, por At Eternity's Gate

Rami Malek, por Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, por Green Book – Um Guia para a Vida

Melhor actriz

Yalitza Aparicio, por Roma

Glenn Close, por A Mulher

Olivia Colman, por A Favorita

Lady Gaga, por Assim Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy, por Can You Ever Forgive Me?

Melhor actor secundário

Mahershala Ali, por Green Book – Um Guia para a Vida

Adam Driver, por BlacKkKsman: O Infiltrado

Sam Elliott, por Assim Nasce Uma Estrela

Richard E. Grant, por Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, por Drive

Melhor actriz secundária

Amy Adams, por Vice

Marina de Tavira, por Roma

Regina King, por If Beale Street Could Talk

Emma Stone, por A Favorita

Rachel Weisz, por A Favorita

Melhor filme de língua estrangeira

Cold War – Guerra Fria, de Pavel Pawlikowski

Capernaum, de Nadine Labaki

Nunca Deixes de Olhar, de Florian Henckek von Donnersmarck

Roma, de Alfonso Cuarón

Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões, de Hirokazu Koreeda

Melhor Argumento Original

A Favorita

No Coração da Escuridão

Green Book – Um Guia para a Vida

Roma

Vice

Melhor Argumento Adaptado

A Balada de Buster Scruggs

BlacKkKlansman – O Infiltrado

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Assim Nasce Uma Estrela

Melhor filme de animação

Ilha dos Cães, de Wes Anderson

The Incredibles 2: Os Super-Heróis, de Brad Bird

Mirai, de Mamoru Hosoda

Ralph vs. Internet, de Phil Johnston e Rich Moore

Homem-Aranha: No Universo Aranha, de Peter Ramsey, Rodney Rothman e Bob Persichetti

Melhor documentário

Free Solo, de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi

Hale County This Morning, This Evening, de RaMell Ross

Minding the Gap, de Bing Liu

Of Fathers and Sons, de Talal Derki

RBG, de Betsy West e Julie Cohen

