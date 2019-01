Londres vai ter uma nova casa da música, para repetir o efeito Tate Modern

Não há ainda data para o início da construção, que deverá demorar quatro anos, mas há já um orçamento estimado em 288 milhões de libras (perto de 326 milhões de euros), e a promessa de que tal montante provenha exclusivamente de doações e investimento privado. É este o programa da nova casa da música de Londres – o London Concert Hall –, cujo projecto, assinado pela arquitecta norte-americana Elizabeth Diller (do atelier Diller Scofidio + Renfro, fundado em Nova Iorque em 1981), foi publicamente apresentado na capital inglesa esta segunda-feira.

A nova sala de concertos, que será a sede da London Symphony Orchestra (LSO), dirigida por Sir Simon Rattle, vai ser construída a sul do Barbican Center, em plena City, enriquecendo o eixo norte-sul de equipamentos culturais da capital britânica e ligando aquele centro à Tate Modern e às outras estruturas culturais da margem esquerda do Tamisa, como o National Theatre.

O edifício terá um auditório principal de 2000 lugares. A plateia rodeará o palco, o que promete condições acústicas perfeitas para a fruição dos concertos da LSO e de muitas outras formações e géneros musicais que ali terão espaços privilegiados – como um auditório no topo do edifício com vista privilegiada sobre a Catedral de São Paulo, para concertos de jazz e performances diversas. Estão também previstos quatro pisos de lojas e espaços comerciais, entre os quais cafés e um restaurante.

PUB

PUB

PUB

Os responsáveis do organismo municipal City London Corporation, que gere o empreendimento, afirmaram que ele não irá obrigar ao investimento de dinheiros públicos, reagindo assim, por antecipação, às previsíveis críticas sobre o seu custo. “Estamos a trabalhar com um número grande de potenciais financiadores”, disse, na segunda-feira, a directora-geral da LSO, Kathryn McDowell, citada pelo jornal The Guardian. “Estamos ainda a dar os primeiros passos, mas a fazer bons progressos”, acrescentou.

Também presente na apresentação, Simon Rattle fez igualmente questão de responder aos críticos: “Nunca é o tempo certo para fazer algo de novo”, disse o prestigiado maestro, que é o rosto mais mediático do projecto. E reafirmou que a nova sala de concertos será feita sem o recurso ao orçamento público: “Isto é uma coisa que estamos a tentar fazer por nós próprios, estamos a tentar marcar a diferença.”

Repetir o efeito Tat Modern

Para realçar a razoabilidade das verbas apontadas, o director-geral do Barbican Center, Sir Nicholas Kenyon, lembrou os custos da Elbphilharmonie, em Hamburgo (um projecto da dupla suíça Herzog & de Meuron), inaugurada há dois anos, que derrapou de um orçamento inicial estimado em 450 milhões de euros para quase o dobro (866 milhões, a maior parte dos quais investimento público); e da Cité de la Musique, em Paris (do arquitecto Jean Nouvel), que custou 390 milhões, o triplo do previsto.

(E poderíamos acrescentar aqui o exemplo da Cada da Música, no Porto, projecto do holandês Rem Koolhaas, cujo custo final de 230 milhões também praticamente triplicou o montante inicialmente previsto.)

PUB

Nicholas Kenyon lembrou, apesar disso, o sucesso dos dois projectos citados e as repercussões positivas que ambos tiveram na animação cultural, turística e económica das respectivas cidades. “A sala de Hamburgo tornou-se um novo símbolo da cidade, como o [Walt] Disney Hall [de Frank Gehry] o foi para Los Angeles”, salientou o director do Barbican, sublinhando ainda “o que a Tate Modern significou, no início do milénio, para o crescimento da atenção às artes plásticas”. [Com a nova sala de concertos], “nós podemos fazer o mesmo para a música no século XXI”, acredita Nicholas Kenyon.

Um fosso no meio da cidade

Elizabeth Diller, a arquitecta do High Line nova-iorquino, reconversão de uma linha de caminho-de-ferro desactivada numa muito concorrida promenade cultural, explicou em Londres a configuração do seu novo projecto e o modo como se implantará no tecido da cidade.

Sobre a sala de concertos, adiantou que será construída em madeira e que foi inspirada nas camadas estratificadas das formações geológicas – uma configuração que proporciona condições ideais de visibilidade e audição.

Já sobre a localização, admitiu que a proximidade de uma rotunda viária –​ “quase um fosso”, classificou – não é a mais digna para a construção de um edifício desta natureza. Mas assegurou que o novo projecto irá alterar radicalmente o lugar, assegurando uma nova entrada virada a sul, “transparente e porosa”, para o Barbican Center.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O novo edifício vai ser construído no lugar até agora ocupado pelo Museu de Londres, que entretanto está a ser deslocalizado para perto do mercado de Smithfield, segundo um projecto assinado pelo atelier Stanton Williams + Asif Khan (responsáveis também pela ampliação da Royal Opera House, em Londres).

Liz Diller conquistou o direito a desenhar a nova casa da música de Londres ao vencer, em 2017, um concurso internacional em que participaram outros vultos da arquitectura mundial, como Frank Gehry, Norman Foster, Amanda Levete (a arquitecta do MAAT, em Lisboa) ou Renzo Piano. Mas a nova sala de concertos não é a única obra que o atelier Diller Scofidio + Renfro tem em curso na capital britânica – em Maio do ano passado venceu também o concurso para a construção de um novo edifício no Parque Olímpico de Londres, na zona este da cidade, para receber parte da colecção do Victoria & Albert Museum.

Para a nova casa da música, é preciso agora angariar os fundos que permitam lançar a sua construção, sendo que a City London Corporation anunciou já a atribuição de 2,5 milhões de libras (mais de 2,8 milhões de euros) para o lançamento das infra-estruturas da obra.

PUB