Chris Brown detido por suspeita de violação

O cantor norte-americano Chris Brown, de 29 anos, foi detido pelas autoridades francesas esta segunda-feira depois de uma alegada violação a uma jovem de 24 anos. A notícia foi avançada pela revista Closer e confirmada pela AP e pela Reuters.

O crime terá ocorrido na noite de 15 para 16 de Janeiro, no Hotel Le Mandarin Oriental, em Paris.

Os dois ter-se-ão conhecido na discoteca Le Crystal, perto dos Campos Elísios. Chris Brown convidou a jovem, juntamente com outras amigas, para o acompanhar ao hotel onde diz ter sido violada, não só pelo cantor como também por um amigo e por um guarda-costas.

A polícia já esteve no hotel onde decorreu o alegado crime, tendo sido aberta uma investigação ao caso. Em França, uma condenação por violação pode resultar numa sentença de 15 anos.

A Sony Music, que representa Chris Brown, não quis comentar o sucedido.

Esta não é a primeira vez que Chris Brown tem problemas com as autoridades. Em 2009, o cantor foi sentenciado a serviço comunitário, em regime de liberdade condicional, por agressões à ex-namorada Rihanna. Em 2016, o cantor foi detido por suspeitas de agressão. No ano passado, voltou a ser detido, desta vez na Florida, por ter atacado um fotógrafo em 2017.

