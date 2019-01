Destroços do acidente que envolveu o príncipe Filipe de Inglaterra à venda no eBay

Destroços resultantes do acidente de carro em que o príncipe Filipe de Inglaterra esteve envolvido na semana passada perto de Sandringham, em Norfolk, no Reino Unido, apareceram à venda no eBay por 65,9 mil libras (75 mil euros). O anúncio, que foi entretanto removido, referia-se a três bocados de plástico.​

O anunciante afirmava que as peças não tinham sido roubadas, mas antes que estavam abandonadas à beira da estrada há demasiado tempo. “Espanta-me que não tenham sido removidas no próprio dia. Por isso, como fazem os oportunistas, tomei conta delas”, lia-se no anúncio, citado pela BBC. A página apontava ainda que as peças poderiam ter "ADN" do duque de Edimburgo, caso alguém quisesse cloná-lo.

O anúncio foi colocado online no sábado e, segundo o jornal Evening Standard, tinha recebido 119 licitações até terça-feira. Acabou por ser retirado por não cumprir “regras relacionadas com a venda de qualquer item que tenha a intenção de lucrar com sofrimento humano ou tragédia”, esclarece uma porta-voz do eBay, citada pelo mesmo meio.

Segundo a descrição da venda, todo o dinheiro da venda do artigo seria encaminhado para uma instituição de pesquisa de doenças oncológicas, a Cancer Research UK, que preferiu não comentar o caso com a BBC.

De acordo com testemunhas no local do acidente, a viatura de Filipe, de 97 anos, tombou sobre a parte lateral e o príncipe consorte teve de receber ajuda para a abandonar, embora não tenha perdido a consciência. No outro carro envolvido no acidente seguiam duas mulheres — que sofreram ferimentos ligeiros —, e um bebé de nove meses que, tal como o príncipe, saiu ileso.

Entretanto, no fim-de-semana o príncipe foi fotografado a conduzir sem cinto de segurança um carro de substituição, na mesma região (onde a família real tem uma residência). A polícia de Norfolk afirma que transmitiu “conselhos adequados” ao condutor, escreve a BBC.

