Tensão na Baixa de Lisboa após protesto contra violência policial no bairro da Jamaica

Grupos de manifestantes envolveram-se em distúrbios esta segunda-feira na Baixa de Lisboa, no final de um protesto espontâneo em frente ao Ministério da Administração Interna, convocado através das redes sociais, na sequência dos incidentes de domingo no Bairro da Jamaica, no Seixal. Pelo menos uma pessoa foi detida.

O protesto terá mobilizado cerca de duas centenas de pessoas, segundo noticia a Lusa. Após a manifestação, vários grupos de pessoas ocuparam faixas de trânsito na Avenida da Liberdade, percorrendo a via até ao Marquês de Pombal, e dali regressando à Baixa. Terá sido nesse momento em que ocorreram confrontos entre os manifestantes e a PSP. Há relatos de arremesso de pedras por parte de manifestantes e de disparos de balas de borracha por parte de agentes da PSP, informação que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A Polícia de Segurança Pública vai prestar declarações dentro de momentos

