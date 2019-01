Colisão na Baixa do Porto provoca vários feridos

Uma colisão de um motociclo com uma viatura ligeira, seguida de atropelamento de duas pessoas, provocou esta tarde de segunda-feira quatro feridos na Baixa do Porto, junto à estação de metro do Bolhão – no cruzamento das ruas Alexandre Braga e Fernandes Tomás​ –, disse à Lusa fonte do INEM.

De acordo com a fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o alerta foi dado às 14:14 e da colisão resultaram quatro feridos, todos do sexo masculino, um dos quais ficou em estado grave. O aparato no local foi grande, mas a normalidade ficou reposta em menos de duas horas.

A fonte do INEM referiu que houve uma colisão entre uma mota e um ligeiro, sendo que um dos veículos, que não soube precisar, acabou por atropelar duas pessoas. Todos os feridos foram transportados para o Hospital de Santo António. O ferido grave, de 59 anos, precisou de "cuidados adicionais", acrescentou a fonte.

No local estiveram a VMER do Hospital de Santo António, três ambulâncias do INEM e a PSP.

