Marcelo experimenta por um dia a vida de camionista de longo curso

Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer esta segunda-feira a viagem entre Lisboa e Porto a bordo de um camião de mercadorias para conhecer as condições de vida dos camionistas de longo curso. Foi esse o desafio que aceitou de Fernando Frazão, do grupo Motoristas do Asfalto, que quer mostrar ao Presidente da República “a realidade da vida de motorista, as dificuldades que do dia-a-dia”. Marcelo já sabe de algumas – “os horários difíceis, as cargas e descargas complicadas” – mas quer conhecer mais de perto esta realidade.

Para isso, o chefe de Estado embarcou neste camião que, desta vez, vai sem carga, mas vai percorrer o percurso habitual – pela estrada nacional em direcção a Norte, parando em Condeixa-a-Nova para almoçar com outros motoristas de longo curso. Dali, a viagem rumo ao Porto será conduzida por Alexandrina Santos, o que permitirá a Marcelo perceber, “além dos problemas comuns aos dois, os problemas específicos das mulheres camionistas de longa distância, que são muito menos”.

PUB

O primeiro problema de Fernando Frazão fala é da “escravidão” que diz viver-se nos entrepostos comerciais nacionais, onde muitas vezes são obrigados a descarregar a mercadoria ao fim de longas viagens e usando porta-paletes “sem ter formação para isso”. E isso é um facto da vida tanto dos homens como das mulheres desta profissão: “Nisso somos iguais”, confirma ao PÚBLICO Rita Brás, uma das mais antigas mulheres camionistas profissionais, que já não está no activo, mas ainda não está na reforma.

PUB

E esse é outro problema desta profissão de grande desgaste, mas com uma idade de reforma igual às outras. “Uma pessoa com 65 anos já não tem a destreza de andar com um camião de 40 toneladas na estrada”, alerta Frazão, para quem a idade da reforma nesta profissão devia baixar pelo menos para os 60 anos de idade. E se essa é uma questão de segurança, há outras, como a ausência de parques para repouso ao longo das estradas nacionais, mas também a vigilância nesses parques, onde há frequentes roubos, sobretudo de gasóleo dos camiões.

PUB

Problemas que ficaram fora do acordo colectivo de trabalho, negociado em Setembro do ano passado, e que o Presidente da República quer perceber melhor: “Continua a haver muitas questões que têm a ver com a lei, com a experiência do dia-a-dia deles. Não há nada como conhecer, e é isso que vou tentar fazer hoje.”

"Se houvesse união, outro galo cantaria"

Mas não se pense que esta iniciativa é bem vista por toda a classe. Há algum interesse, alguma curiosidade, mas também muita desconfiança. Frazão tem-na sentido “todos os dias” e pensa que isso acontece por falta de união: “Esta profissão é um bocadinho… talvez pelas dificuldades que passamos, pela solidão, por ser monótona…” Luís Brás, que já foi camionista, completa a ideia: “É falta de união – se houvesse união, outro galo cantaria”.

Luís Brás é locutor do único programa de rádio dirigido à classe. Chama-se Longo Curso – Estrada Fora, vai para o ar todos os dias entre as 10 e as 12h na Rádio Quinta do Conde e é ouvida online pelos profissionais do asfalto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com a sua longa experiência dos dois lados, Brás acrescenta problemas ao elenco: “Os baixos salários, pois a categoria máxima foi agora actualizada para 630 euros como ordenado base. Depois, têm outras abébias, mas são coisas por fora que não contam para a Segurança Social, por isso, se alguém ficar doente ou se reformar, isso não conta.”

PUB

Nas viagens internacionais, somam-se problemas com os horários de paragens obrigatórias considerados excessivos, sobretudo em França, assim como as violações dos períodos de descanso para descarregar os camiões. Este será mesmo o principal problema da profissão: é um trabalho extraordinário, mas não será pago, nem pelos transportadores, nem pelos destinatários da mercadoria.

Então, senhor Presidente, preparado para embarcar nesta vida? “Eles é que têm de estar preparados, porque eu faço isto uma vez, parando muitas vezes, mas eles fazem com muitas horas seguidas, nove, dez horas seguidas, e têm de parar em circunstâncias que estão longe de ser as melhores. Não é o meu caso, a minha experiência é de luxo.”

PUB