Boo, o “cão mais querido do mundo”, morreu de “coração partido”

Tinha 12 anos e era considerado o "cão mais querido do mundo". Boo, o Lulu da Pomerânia que conquistou a Internet, morreu "durante o sono", depois de já ter "mostrado sinais de problemas cardíacos", lê-se no anúncio feito pelos donos na página de Facebook do cão.

Há cerca de um ano, Boo tinha perdido o companheiro Buddy — com quem viveu a maior parte da vida e partilhava uma conta de Instagram com mais de 600 mil seguidores — e os donos acreditam que foi a morte do companheiro que "lhe partiu o coração".

Foto Buddy e Boo

"A nossa família está destroçada, mas encontramos conforto ao saber que ele já não está em sofrimento ou desconforto", escreveram. A mensagem deixa também um agradecimento aos mais de 16 milhões de seguidores da página, que "ao longo de dez anos, seguiram as suas aventuras [de Boo e Buddy]".

Os seguidores da página também deixaram mensagens de pesar: "Boo tem um lugar muito especial no meu coração. Tenho duas cópias do seu livro e um peluche dele. Trouxe muita alegria", escreveu um utilizador. Boo: A Vida do Cão Mais Querido do Mundo é o nome do livro, publicado em 2011, com fotografias do dia-a-dia do cão.

