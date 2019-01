Constrangimentos e decisões cruciais

Há mais de dez anos escrevi no PÚBLICO uma opinião relativa aos “projectos megalómanos” que então se discutiam, sob a égide do governo de José Sócrates. Confesso o meu pecado de fraqueza perante as “grandes obras” (salvaguardada a sua viabilidade financeira), pela razão simples de que são elas que estruturam o futuro. O resto, é apenas gestão, por muito necessária e meritória que esta seja. Ora, então como agora, o governo socialista empenha-se a anunciar novos projectos de investimento público para a próxima década. Descontando a habitual propaganda e as vertentes políticas e ambientais já apontadas por muitos, há aqui decisões que exigiriam outra ponderação técnico-económica. Retenho apenas duas das que me parecem mais importantes.

O segundo aeroporto de Lisboa (no Montijo) é uma solução de remedeio e de urgência (pela pressão turística) que atirará para as calendas a construção do necessário “novo aeroporto” em Alcochete; no Montijo, os seus acessos serão precários, pela envolvente urbana existente e a inexistência de um shuttle ferroviário de rápido acesso à capital. O resultado será sempre claramente insatisfatório e mantêm-se os riscos de “um grande aeroporto dentro da cidade”. Quanto à “modernização” da linha de comboio Lisboa-Porto, a solução adoptada significa, sem dúvida, o toque-de-finados da pensada ligação em TGV e bitola europeia entre as duas grandes áreas metropolitanas, que será provavelmente indispensável na segunda metade deste século. É talvez a solução possível por agora mas a quadruplicação da via não será nunca compatível em certos troços com os tecidos urbanos atravessados, os túneis e viadutos existentes, além dos maiores riscos de acidentes na gestão do tráfego, sujeitos a erros humanos e mesmo nos mais sofisticados sistemas electrónicos, que a clara separação física dos traçados sempre evitaria.

João Freire, Ourém

Cultura do Silêncio

Hoje, a pressão das empresas sobre os funcionários é extremamente elevada, sobretudo para atingir os objectivos propostos para o ano. Muitos trabalhadores são submetidos a uma cultura de medo e intimidação, mesmo quando a empresa não cumpre com as normas legais ou incorre em fraudes. Um dos casos mais mediáticos ocorreu na Volkswagen, quando os seus engenheiros, temendo o despedimento ou medidas de retaliação, não divulgaram os verdadeiros valores das emissões de gases poluentes dos veículos da marca. Além disso, a cultura de silêncio e medo torna os funcionários incapazes de reagir aos problemas de produção e incentiva a adopção de práticas ineficientes ou incorrectas.

Em Portugal, este tipo de situações é comum e mais grave, o que resulta dos resquícios de ideologias de outras décadas e da falta de confiança entre chefias e trabalhadores. É difícil inverter uma cultura enraizada dentro das empresas, embora fosse interessante implementar sistemas transparentes, que facilitem a comunicação sincera, como foi realizado, por companhias, como a Toyota.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

