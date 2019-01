Para já, o "plano B" de May é continuar a ouvir os partidos e levar as conclusões a Bruxelas

A primeira-ministra britânica, Theresa May, regressou à Câmara dos Comuns para apresentar o seu "plano B" para o "Brexit", depois do contundente chumbo do primeiro acordo negociado com a União Europeia.

Sem grandes detalhes sobre um futuro plano de saída da UE, May garantiu apenas que vai dar mais voz a todos os partidos durante esta segunda fase de negociações com Bruxelas.

“É responsabilidade do Governo negociar, mas também é minha responsabilidade ouvir toda a gente”, disse, comprometendo-se a consultar os deputados de todos os partidos durante as negociações com Bruxelas.

Sobre o chamado "backstop", a solução encontrada para evitar uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, e que é o centro de todas as discórdias no Parlamento britânico, May disse apenas que vai "considerar como se pode cumprir com as obrigações do povo da Irlanda do Norte e da Irlanda de forma a conseguir o maior apoio possível da Câmara [dos Comuns], e depois levar essas conclusões de volta à UE".

May desmentiu notícias avançadas pelos media britânicos que davam conta de que Londres pretendia reabrir negociações com Belfast sobre o Acordo de Belfast, ou de Sexta-Feira Santa, que pôs fim a décadas de violência sectária na Irlanda do Norte.

Theresa May começou por informar os deputados que se encontrou com todos os partidos durante a última semana, menos com o Partido Trabalhista, lamentando que o seu líder, Jeremy Corbyn, tenha recusado fazê-lo.

Corbyn exigiu que a primeira-ministra abdicasse de algumas das suas “linhas vermelhas”, concretamente que excluísse o cenário de um “Brexit” sem acordo.

Nos Comuns, May recusou pôr de lado um “Brexit” sem acordo, mas afirmou que a única forma de o fazer é “chegar a acordo com a UE”. “A outra forma é adiar o artigo 50.º, algo que é pouco provável que a UE aceite sem um claro plano sobre como um acordo pode ser alcançado”.

“Quando as pessoas dizem que o Governo deve excluir o não-acordo, estão essencialmente a dizer: ‘devemos revogar o Artigo 50.º”, explicou ainda.

Outra das “linhas vermelhas” de May é a rejeição de um segundo referendo. Perante os deputados, a primeira-ministra defendeu que uma outra votação sobre o “Brexit” iria “minar a confiança na política”, que implicaria o adiamento da aplicação do artigo 50.º e que poderia “minar a coesão social e danificar a democracia britânica".

Os britânicos votaram em 2016 num referendo sobre a permanência na UE e o resultado foi a saída.

“O nosso dever é implementar a decisão do primeiro referendo”, acrescentou.

May aceitou ainda a proposta trabalhista de revogar de uma taxa de 65 libras (mais de 73 euros) aplicada aos cidadãos da EU que queiram viver no Reino Unido depois de consumado o “Brexit”. Isto era também uma exigência de Bruxelas.

Em resposta à intervenção de May, o líder da oposição, Jeremy Corbyn, manteve o tom das críticas e disse que a primeira-ministra continua em “negação sobre a extensão da sua derrota na semana passada”.

Nesta segunda-feira ficou a saber-se também que no dia 29 serão votadas apenas as emendas apresentadas à moção apresentada pelo Governo. A votação final sobre o "plano B" do Governo britânico não deverá ocorrer antes de Fevereiro.

Theresa May viu na semana passada o acordo que negociou com Bruxelas ser chumbado por 230 votos, a maior derrota de um Governo britânico em Westminster.

Corbyn classificou os encontros da primeira-ministra com os diferentes partidos como uma “farsa”.

No fundo, o líder trabalhista defende que “nada mudou” na posição do Governo relativamente ao acordo sobre a saída da UE.

E manteve a exigência de que a primeira-ministra descarte a possibilidade de um “Brexit” sem qualquer acordo. Concretamente, anunciou que o partido vai apresentar uma emenda para que o cenário de não-acordo seja excluído das possibilidades, perguntando se Theresa May a vai respeitar, caso seja aprovada.

A primeira-ministra afirmou que está concentrada em ouvir o que os deputados têm para dizer sobre o que é preciso fazer para aprovar um acordo de saída com Bruxelas.

