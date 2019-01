Portugal facilita entrada de britânicos

Apenas 46 mil dos cerca de 300 mil portugueses que actualmente vivem e trabalham no Reino Unido já cumpriram as formalidades administrativas exigidas pelas autoridades britânicas para verem reconhecido o seu estatuto legal de residente no país. Mas segundo notou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, os emigrantes portugueses no Reino Unido não precisam de entrar em pânico, uma vez que o prazo para a legalização só termina em Dezembro de 2020. E muito em breve (no mês de Abril, espera) deverá estar já em “pleno funcionamento” um novo procedimento de registo bastante simplificado, que permitirá completar o pedido de reconhecimento do direito a permanecer no país em cerca de 15 minutos.

O ministro disse que os cerca de 40 mil cidadãos britânicos que residem em Portugal e queiram continuar no país após o “Brexit” têm garantido um processo administrativo tão ou mais simples para verem reconhecido o seu estatuto de residente permanente. Santos Silva assegurou que o plano de contingência desenhado pelo Governo prevê os recursos necessários para lidar com os pedidos que vierem a ser apresentados — e que não deverão sobrecarregar os serviços do Estado, até porque mais de 23 mil britânicos já têm o seu registo completo junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Quanto aos milhares de turistas britânicos que mensalmente aterram nos aeroportos de Faro e do Funchal, Santos Silva disse que mesmo na eventualidade de um “Brexit” sem acordo, não estarão sujeitos aos mesmos procedimentos dos cidadãos de países terceiros à entrada em Portugal. “Terão à sua espera um canal dedicado”, afirmou.

