Israel anuncia ataque contra alvos iranianos e sírios perto de Damasco

O exército israelita anunciou que lançou um ataque contra alvos da força iraniana Al-Quds e da defesa antiaérea síria perto de Damasco, e avisou o Governo de Bashar al-Assad para não atacar Israel. O ataque terá feito quatro mortos, todos militares sírios.

Um porta-voz do Exército sírio disse à televisão estatal do país que Israel "lançou um ataque intenso através de vagas consecutivas de mísseis teleguiados", e disse que a defesa antiaérea síria destruiu "a maioria" desses mísseis.

PUB

Testemunhas em Damasco disseram que ouviram fortes explosões durante quase uma hora, na noite de domingo para segunda-feira.

PUB

As forças israelitas confirmaram o ataque, num comunicado partilhado através do Twitter: "Começámos a atacar alvos da Al-Quds iraniana em território sírio. Avisamos as forças armadas sírias que não devem atacar as forças ou o território israelita."

PUB

A força Al-Quds é uma força especial dos Guardas da Revolução, responsável por apoiar movimentos revolucionários no estrangeiro.

Os ataques israelitas desta madrugada aconteceram horas depois de outro incidente entre os dois lados da fronteira israelo-síria, nos Montes Golã.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No domingo, o sistema de defesa antiaérea israelita nos Montes Golã interceptou um projéctil que pode ter sido lançado a partir da Síria, noticiaram os jornais israelitas. Isto aconteceu horas depois de o regime de Damasco ter acusado Telavive de lançar um ataque no Sul do país.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que faz parte da política de Israel "atacar o refúgio iraniano na Síria".

O Exército israelita disse que encerrou esta segunda-feira um popular destino de desportos de Inverno no Monte Hérmon, nos Montes Golã. Para além disso, segundo Telavive, a situação na fronteira com a Síria é "normal". O primeiro-ministro israelita admitiu, na semana passada, que Israel atacou um "esconderijo de armas iraniano" na Síria, onde Teerão está envolvido no conflito ao lado de Damasco. Na mesma ocasião, Netanyahu disse que Israel lançou "centenas de ataques" nos últimos anos contra alvos do Irão na Síria e os seus aliados do Hezbollah.

PUB