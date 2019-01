Eurocépticos do partido de Theresa May apostam num "Brexit" sem acordo

Um dos mais destacados eurocépticos do Partido Conservador britânico disse esta segunda-feira que a saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo formal é agora o cenário mais provável, horas antes de a primeira-ministra apresentar no Parlamento a sua proposta de "plano B".

Jacob Rees-Mogg, líder do grupo de deputados anti-europeístas no Partido Conservador, considera que a segunda hipótese mais provável é que o Governo consiga fazer alterações ao acordo que foi proposto na semana passada – e que foi reprovado no Parlamento com uma derrota histórica.

PUB

"Penso que se formos fazer uma lista dos cenários mais prováveis, temos em primeiro lugar uma saída sem acordo, depois temos uma revisão do acordo, em seguida um adiamento do processo, e por último, muito lá no fundo, a permanência", disse Rees-Mogg à rádio LBC.

PUB

As declarações do deputado conservador eurocéptico põem mais pressão sobre a discussão desta segunda-feira no Parlamento britânico.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de o primeiro acordo negociado entre Londres e Bruxelas ter sido derrotado por 432 votos contra 202, Theresa May vai apresentar aos deputados um "plano B", que não deverá quebrar o impasse.

May encetou conversas com representantes de todos os partidos, mas não abre mão das suas "linhas vermelhas" – rejeição da união aduaneira, de uma saída sem acordo e de um segundo referendo. Do outro lado da barricada, o líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn – que insiste na realização de eleições para resolver a impasse – recusou sentar-se com a primeira-ministra enquanto ela não excluir o cenário de saída sem acordo.

PUB