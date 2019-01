Ataque dos taliban mata mais de 100 pessoas em base militar no Afeganistão

Um ataque dos taliban a uma base militar no centro do Afeganistão, esta segunda-feira, matou mais de uma centena de agentes de segurança. O incidente aconteceu na província de Maidan Warkad, situada junto a Cabul, a capital do país.

"Temos informações de que 126 pessoas morreram na explosão dentro do centro de treino militar. Oito deles pertenciam aos comandos especiais", disse um funcionário do Ministério da Defesa à agência Reuters.

Os taliban reivindicaram responsabilidade pelo ataque, que dizem ter provocado 190 mortos. Os atacantes conseguiram entrar na base porque conduziam um veículo militar blindado que tinha sido roubado e estava carregado de explosivos. Depois de os detonarem, dois homens armados ainda entraram no centro de treino e dispararam contra soldados, antes de serem mortos.

A explosão causou a queda total do prédio e feriu pelo menos mais 35 militares, que foram transportados para vários hospitais de Cabul. Citado pela Reuters, Sharif Hotak, membro do conselho da província de Maidan Wardak, afirma que "existem muito mais mortes, mas o governo do país está a ocultar os números precisos de vítimas para evitar desanimar as forças afegãs".

Funcionários do governo responderam às acusações afirmando que nenhuma informação estava a ser ocultada. No entanto, à Reuters, dois funcionários do Ministério do Interior disseram que o número exacto não estava a ser divulgado para evitar "agitação dentro das forças armadas afegãs".

O número de civis mortos no Afeganistão atingiu um novo recorde no primeiro de 2018, apesar do cessar-fogo de Junho do ano passado. Entre 1 de Janeiro e 30 de Junho, foram contabilizados 1692 mortes, metade das quais atribuídos a ataques do grupo Daesh, o número mais elevado desde que a ONU começou, há uma década, a contar as baixas civis no país. Os taliban, que fizeram uma trégua com o governo de 15 a 17 de Junho, são os responsáveis por 40% das mortes de civis afegãos.

De acordo com a Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão, durante o primeiro semestre, as províncias de Cabul e Nangarhar, no Leste, foram as mais atingidas – inclusive durante o cessar-fogo.

