PS cria site para explicar "Mistério da Arrábida" e pede suspensão da obra

Não é a primeira vez que o Partido Socialista pede o embargo das obras na escarpa da Arrábida, mas a recente posição do Ministério Público, que veio pedir a nulidade das licenças de construção junto à Ponte da Arrábida, deu novo lastro ao pedido. Esta segunda-feira, os socialistas reforçaram a mensagem: o executivo de Rui Moreira deve proceder ao "imediato embargo da obra" porque é essa "a única atitude que, de forma prudente, protege os interesses da cidade e não cede à chantagem do facto consumado".



Para o provar, o PS juntou num site, baptizado “O Mistério da Arrábida”, uma cronologia dos acontecimentos, uma série de perguntas e respostas sobre o caso e vários documentos que, dizem, sustentam o seu ponto de vista.

Para os socialistas, o argumento da autarquia para não interferir no prosseguimento dos trabalhos - por essa decisão poder “acarretar o pagamento de avultadas e inassumíveis indemnizações aos promotores” - é incompreensível. “Ao contrário do que tem sido afirmado pelo Município, o prosseguimento da construção, com a benevolência cúmplice da Câmara Municipal, agrava em muito os riscos de litigância judicial por parte dos construtores”, argumentam.

Parar ou não parar as obras é, no entanto, um assunto que causa divisão entre a própria oposição.

Este domingo, o PÚBLICO noticiou que para além de uma parcela municipal, que a câmara entende não reclamar, o projecto da Arrábida está a crescer num antigo terreno da Administração do Porto do Douro e Leixões. Ou seja, no caso Arrábida, o Estado foi duplamente lesado.

Na passada reunião de câmara de 2 de Outubro, os vereadores do PS já tinham proposto que “face à grosseira violação do Plano Director Municipal”, a licença de construção “fosse declarada nula e que a obra fosse embargada”. Mas a maioria independente de Moreira reprovou a proposta. Esta terça-feira, novamente em reunião camarária, o PS irá apresentar nova proposta de recomendação nesse sentido.

